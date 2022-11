Garnacho: em Inglaterra revelam valores para um novo contrato com o United

Promessa de 18 anos tem brilhado e o clube inglês tenta segurar Garnacho, que termina contrato em 2023.

Alejandro Garnacho tem sido uma das revelações da Premier League, ao serviço do Manchester United, e é encarado como uma aposta de futuro nos red devils. O avançado de 18 anos, nascido em Espanha mas internacional jovem pela Argentina, tem contrato apenas até 2023, o que leva o clube inglês a movimentar-se no sentido de segurar a promessa.

De acordo com o jornal inglês Mirror, o Manchester United está disposto a multiplicar por dez o atual vencimento do jogador, que passará, se a informação for correta e Garnacho aceitar o acordo, a receber 50 mil libras semanais, cerca de 57,5 mil euros no câmbio atual. Contas feitas: quase 2,8 milhões de euros por temporada.

Garnacho leva dois golos e duas assistências em oito jogos pelo Manchester United esta época.