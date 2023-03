"Garnacho é mal-educado e pouco humilde. Espero que se cale e aprenda"

Garnacho com a camisola do Manchester United

Críticas de um antigo internacional argentino ao jovem jogador do United.

Carlos Morete, antigo internacional argentino, não foi meigo nas críticas a Alejandro Garnacho, jovem jogador do Manchester United. As declarações do avançado após eliminar o Barcelona no play-off da Liga Europa não caíram bem.

"Garnacho é mal-educado e pouco humilde. Quando o Barcelona foi eliminado, disse que a equipa grande ganhou. Ele estava a jogar contra o Barça, não contra Getafe", afirmou à D Sports Radio.

"Espero que o miúdo desça à terra, cale a boca, não diga disparates e aprenda", atirou ainda Morete, que em Espanha jogou ao serviço de Las Palmas e Sevilha. Vestiu ainda a camisola de River Plate e Boca Juniors, entre outros clubes, numa carreira realizada nos anos 70 e 80.

Garnacho, nascido em Espanha e com mãe argentina, tem 18 anos leva quatro golos e outras tantas assistências em 28 jogos pelo United na atual temporada.