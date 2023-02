Garnacho brilha em Inglaterra e recolhe elogios de Paul Scholes e Gary Neville.

Alejandro Garnacho tem aparecido a bom nível esta temporada e vai afirmando-se no plantel do Manchester United. No domingo, voltou a marcar pelos red devils, na vitória por 2-0 no terreno do Leeds, e recolheu elogios de alguns célebres comentadores desportivos ingleses.

Paul Scholes, antigo médio do emblema de Old Trafford, destacou a evolução do extremo argentino e comparou-o a Cristiano Ronaldo.

"Garnacho tem uma habilidade que não se vê em muitos jogadores da Premier League. É muito bom no um contra um. Nos últimos meses aprendeu a jogar em equipa, tem a atitude certa... E as suas qualidades individuais têm feito a diferença. É um processo, ainda tem muita margem de progressão. O que mais gosto nele é que é direto, corre e enfrenta os defesas. É um extremo muito imprevisível e sabe fazer muitos "truques" [habilidades com a bola]. Este clube ama os artistas e o Garnacho é como um Cristiano Ronaldo jovem a conduzir a bola", apontou em declarações num programa da BBC.

Também Gary Neville, ex-defesa do Manchester United, fez elogios. "Se és um jovem no Manchester United e és avançado, deves ter arrogância, ego, paixão... E parece que o Garnacho tem isso", referiu na Sky Sports.

Garnacho começou a formação no Atlético de Madrid, rumando aos juniores do Manchester United em 2020.