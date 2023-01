Gareth Bale: o recorde dos 101 milhões, o golfe, as birras e as lesões

"Não vim a pensar na reforma", disse Bale na apresentação pelo Los Angeles FC, em julho de 2022. Afinal, meses depois, disse adeus. Fase de maior sucesso foi no Real Madrid, com 15 títulos, mas também foi a fase mais polémica

Aos 33 anos, Gareth Bale anunciou de forma surpreendente o final da carreira. Para trás ficam várias polémicas, muitos títulos, uma personalidade que entrou em conflito com técnicos, colegas e clubes, e momentos de explosão e brilhantismo, assim como outros de aparente despreocupação e desinteresse.

"Não vim a pensar na reforma", disse Bale na apresentação pelo Los Angeles FC, em julho de 2022. Mas afinal, o galês que em Madrid chegou a não ligar muito ao Real e que afirmou que preferiu jogar golfe a ver jogos de futebol, acabou mesmo por se reformar pouco depois.

Ao todo, fez 664 jogos e marcou 225 golos (111 jogos e 40 golos por País de Gales). Começou no Southampton, despontou no Tottenham e valeu uma transferência milionária de 101 milhões de euros, em 2013, para o Real Madrid, clube ao qual esteve ligado nove épocas (com um ano de empréstimo ao Tottenham e apenas o início da última época nos merengues). Em Espanha nunca caiu bem que num período tão longo nunca tivesse manifestado vontade de aprender espanhol. Para agravar a relação com os adeptos merengues, deixou vários jogos antes de estes acabarem (contra Galatasaray, Sevilha, Bétis e Leganés). As constantes lesões com o clube e a disponibilidade para jogar pela seleção foi sempre outro ponto de discórdia na capital espanhola.

Acabou no Los Angeles FC, após uma presença dececionante no Mundial do Catar.

Foi no Real Madrid que mais títulos conquistou, 15: foi decisivo na conquista de uma Champions ao Atlético de Madrid e acabou por conquistar cinco nos merengues, mais três Mundial de Clubes, duas Supertaça Europeia, três ligas, uma Taça do Rei, uma Supertaça de Espanha. Ganhou ainda uma Taça da Liga pelo Tottenham e a MLS pelo Los Angeles FC.

Disputou dois europeus e um mundial.