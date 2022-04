Gareth Bale novamente no radar da MLS, dizem nos Estados Unidos

Saída do Real Madrid parece ser o cenário mais provável.

No último mercado de transferências de verão ganhou força a possibilidade de Gareth Bale deixar o Real Madrid para rumar à MLS. O internacional galês acabou por permanecer no emblema "merengue", mas nunca conseguiu a regularidade de outros tempos e, segundo o jornalista Steve Goff, do Washington Post, o cenário de saída para os Estados Unidos parece estar novamente em cima da mesa.

De acordo com as mesmas informações, os agentes do jogador estarão em conversações com o DC United. O interesse do clube americano no internacional galês é antigo e já houve conversas no passado.

O ponto de situação das negociações é, no entanto, incerto, mas segundo Steve Goff, o DC United não irá medir esforços para obter os serviços do craque, estando preparado para pagar mais do que a Wayne Rooney, em 2018.

Gareth Bale termina a ligação que o liga ao Real Madrid em julho.