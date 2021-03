Gareth Bale explica: "Não acho que tenha faltado ao respeito a ninguém"

Internacional galês, cedido pelo Real Madrid ao Tottenham, volta a falar sobre o futuro.

Gareth Bale voltou a abordar, esta segunda-feira, o futuro. Emprestado ao Tottenham até final da temporada, o internacional galês vincou que tem contrato com o Real Madrid e, desse modo, terá de voltar após a conclusão da atual temporada.

"O meu contrato diz que tenho de voltar ao Real Madrid e foi isso que disse. Não acho que tenha faltado ao respeito a ninguém. No verão voltarei, irei sentar-me com o meu agente e tomarei uma decisão. quero jogar, mas podem haver outras coisas pelo caminho, porque o futebol não é apenas o que queremos", vincou, abordando o regresso ao Tottenham. "Queria jogar, ganhar ritmo e desfrutar do meu futebol". disse.

Antes do encontro da seleção do País de Gales com a República Checa, de apuramento para o Mundial, Bale afirmou ainda estar totalmente concentrado no presente. "O jogo de amanhã (terça-feira), um grande final de época com o Tottenham e depois o Europeu. Não tenho de me preocupar com mais nada. Depois do Europeu e das férias, irei sentar-me e encontrar uma solução", rematou.