Gareth Bale falhou o clássico: "Estou em ótima forma, pronto para jogar"

Apesar de ter estado indisponível para o duelo do passado domingo com o Barcelona, por sentir um desconforto nas costas, o internacional galês trabalha com a sua seleção e será titular no encontro frente à Áustria, referente ao play-off de acesso ao Campeonato do Mundo do Catar.

Com a ausência de Karim Benzema para enfrentar o Barcelona, Gareth Bale seria o avançado titular do Real Madrid nesse jogo. Contudo, depois de entrar na lista dos convocados no sábado, o camisola 18 dos "blancos" acabou por cair das opções no dia da partida, devido a supostas dores nas costas.

Neste sentido, restava perceber em que estado chegaria Bale à sua seleção, para disputar o play-off de apuramento para o Mundial que, certamente, será a última chance que o jogador terá de jogar numa fase final de um Campeonato do Mundo. Aquilo que surpreendeu tudo e todos (ou não, tendo em conta que não foi a primeira vez que aconteceu) foi quando o extremo natural de Cardiff treinou sem limitações, tanto ontem, como esta quarta-feira.



Na conferência de Imprensa de antevisão ao duelo com a congénere austríaca, Gareth Bale tentou evitar as perguntas incómodas acerca do facto de não ter atuado pelos merengues e, agora, estar disponível para a seleção do País de Gales, realçando: "Apesar de sentir algum desconforto, no geral estou em ótima forma. Venho a treinar há dois meses e meio e sinto-me muito melhor do que da última vez que cá estive. Estou preparado para jogar amanhã e só me foquei neste play-off", confessou o futebolista de 32 anos.

Recorde-se que o vencedor do confronto entre País de Gales e Áustria enfrentará, numa data a definir, o vencedor do jogo entre a Escócia e a Ucrânia, que foi adiado para junho devido à invasão russa ao território ucraniano. Destas quatro nações, apenas uma garantirá o passaporte para o Campeonato do Mundo, que se realizará nos meses de novembro e dezembro.