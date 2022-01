Gareth Bale estará a ponderar terminar a carreira no fim da época

Se o País de Gales conseguir a qualificação para o Mundial'2022, Bale jogará até ao final de 2022. Caso contrário, poderá mesmo pendurar as botas já no verão.

Gareth Bale está a ponderar colocar um ponto final na carreira quando esta temporada chegar ao fim, avança a imprensa ingelsa. O jogador do Real Madrid admite, no entanto, jogar até ao final do ano civil caso a seleção do País de Gales se apure para o Mundial do Catar, que se disputa em novembro e dezembro.

O galês termina contrato com os merengues no final de 2021/22 e esta poderá mesmo ser a última época do avançado.

Voltando ao País de Gales, os adversários no play-off são a Áustria e, se passar à final, a Escócia ou a Ucrânia.

No caso de conseguir o apuramento para o Mundial, Bale equacionará jogar num clube da Premier League ou do Championship para manter a forma até ao Campeonato do Mundo.