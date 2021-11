Gareth Bale e uma luz de alerta para jogo decisivo

Avançado pode desfalcar o País de Gales no jogo decisivo da qualificação para o Mundial'2022.

As lesões estão mesmo a atormentar a vida de Gareth Bale. O avançado do Real Madrid voltou a ser notícia em Espanha devido à possibilidade de ficar de fora do jogo decisivo no apuramento para o Mundial'2022 pela sua seleção, a do País de Gales.

O jogador de 32 anos, de acordo com o Mundo Deportivo, estará com um desconforto no gémeo, o que faz dele uma dúvida para o jogo com a Bélgica, às 19h45 desta terça-feira, em Cardiff, a contar pela última jornada da qualificação.

Na partida contra a Bielorrússia, Bale jogou apenas os primeiros 45 minutos e na segunda-feira o treinador, Robert Page, garantiu que vai esperar "até ao último momento" para tomar a decisão se o jogador joga ou não.

Recorde-se que Gareth Bale foi convocado pela sua seleção apesar de não jogar pelo Real Madrid desde setembro, devido a uma rutura muscular.

A Bélgica, com 19 pontos, já está apurada para o Mundial. O País de Gales, em segundo no Grupo E, com 14, precisa de somar um ponto para estar no play-off. A Chéquia, em terceiro, tem 11 pontos, e joga com a Estónia no mesmo grupo, tendo possibilidades de tirar o espaço da equipa de Bale.