Gareth Bale anuncia ponto final na carreira

Gareth Bale com a camisola do Real Madrid

Anúncio feito esta segunda-feira

Gareth Bale anunciou esta segunda-feira que colocou um ponto final na carreira de futebolista.

O comunicado foi feito nas redes sociais, com o jogador de 33 anos a dar conta que não voltará a jogar futebol profissionalmente.

Comunicado

"Após cuidadosa e ponderada reflexão, anuncio a minha reforma imediata do futebol a nível de clubes e seleção. Sinto-me incrivelmente afortunado por ter realizado o meu sonho de praticar o desporto que amo. Deu-me alguns dos melhores momentos da minha vida. Foram 17 épocas ao mais alto nível, que serão impossíveis de replicar, independentemente do que o próximo capítulo me reserva.

Desde o meu primeiro toque em Southampton até ao meu último com o LAFC e tudo o que se encontra entre eles, formei uma carreira a nível de clubes, da qual tenho imenso orgulho e gratidão. Jogar e capitanear o meu país 111 vezes foi verdadeiramente um sonho tornado realidade.

Mostrar a minha gratidão a todos aqueles que desempenharam um papel ao longo desta viagem é impossível. Sinto-me grato a muitas pessoas por me ajudarem a mudar a minha vida e a moldar a minha carreira de uma forma com que nunca poderia ter sonhado quando comecei aos 9 anos de idade.

Quero agradecer aos meus clubes: Southampton, Tottenham, Real Madrid e finalmente LAFC. Quero agradecer a todos os meus diretores e treinadores, aos meus colegas de equipa, a todos os fãs, aos meus agentes, aos meus fantásticos amigos e família.... O impacto que têm tido é imensurável.

Quero agradecer aos meus pais e à minha irmã, sem a sua dedicação desde os primeiros dias, sem uma base tão sólida, não estaria a escrever esta declaração neste momento, por isso agradeço-vos por me colocarem neste caminho e pelo vosso apoio incondicional.

Quero agradecer à minha mulher e filhos, o seu amor e apoio têm-me sustentado. Têm estado ao meu lado durante todos os altos e baixos, mantendo-me de ligado à terra. São a minha insparação para ser melhor.

Agora passo à fase seguinte da minha vida. É uma época de mudança e transição, uma oportunidade para uma nova aventura..."