Garantiu permanência na Premier League, mas não continua no Bournemouth

Gary O'Neil não vai comandar os cherries na próxima época, após ter conseguido evitar a descida de divisão. O espanhol Andoni Iraola foi o escolhido para o substituir.

O Bournemouth, que garantiu a permanência na Premier League, fechando a Premier League no 15.º lugar, anunciou esta segunda-feira a saída de Gary O'Neil do comando técnico da equipa.

O técnico inglês, de 40 anos, assumiu o comando interino dos cherries no início da época, sucedendo a Scott Parker, acabando por ficar no cargo de forma permanente a partir de novembro.

Em 37 jogos orientados, O'Neil registou dez vitórias, seis empates e 20 derrotas, assegurando a permanência do emblema no campeonato a quatro jornadas do fim.

Entretanto, o Bournemouth já revelou o substituto de O'Neil, com o espanhol Andoni Iraola a assumir o leme da equipa após três temporadas ao serviço do Rayo Vallecano. De resto, também passou pelos bancos do Mirandés (Espanha) e AEK Larnaca, no Chipre.