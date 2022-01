Garantia no Brasil: Atlético Mineiro já tem treinador e não é português

Jorge Jesus e Luís Castro estiveram na lista, mas a escolha final é argentina.

Depois de muito se ter falado sobre Jorge Jesus e Luís Castro, eis que o Atlético Mineiro já encontrou o sucessor de Cuca no comando técnico. Segundo escreve o Globoesporte, Antonio Mohamed é o escolhido para o cargo.

Segundo a publicação, o contrato do treinador argentino de 51 anos, que estava livre no mercado desde que deixou o Monterrey, no final de 2020, deverá ser válido por um ano.

Antonio Mohamed tem, de resto, uma vasta experiência no futebol mexicano, onde já orientou o Morelia, Jaguares, Veracruz, Club Tijuana e América, além do Monterrey. Tem igualmente uma aventura no futebol europeu, na época 2018/19, no Celta de Vigo, sem grande sucesso.