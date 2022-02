Garantia na Alemanha: troca o Bayern pelo Dortmund no próximo verão

Niklas Sule está em final de contrato com o campeão germânico.

A saída de Niklas Sule do Bayern de Munique no final da época, altura em que termina o contrato, era já um ponto assente, mas surgem agora novas informações que dão conta do destino do central alemão.

Segundo o diário "Frankfurter Rundschau", Sule vai ser jogador do Dortmund em 2022/23, mudando-se, portanto, para um rival do campeão germânico em título.

Sule, 26 anos, é internacional pela Alemanha e esta época fez, até ao momento, 26 jogos pelo Bayern, clube que representa desde 2017/18, após dar nas vistas com as cores do Hoffenheim.

Barcelona e Chelsea eram outros clubes atentos ao jogador, segundo a imprensa internacional.