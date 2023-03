Garantia em Inglaterra: uma venda sonante em cima da mesa do Liverpool

Salah com a camisola do Liverpool

Salah tem contrato até 2025 e pode deixar o clube depois de Mané, agora no Bayern.

Grande estrela do Liverpool, Mohamed Salah pode, apesar de tudo, mudar de ares no próximo verão. Segundo escreve o jornal britânico Mirror, a venda do internacional egípcio é uma possibilidade que está em cima da mesa dos reds, tendo em conta os maus resultados da equipa na Premier League e a provável eliminação nos oitavos de final da Champions, após a derrota (2-5) na receção ao Real Madrid, na primeira mão.

Com Luis Díaz e Darwin nas fileiras, a próxima janela de mercado pode então ser aproveitada para continuar a reconstrução de um plantel que, recentemente, "perdeu" Mané para o Bayern de Munique.

Salah, 30 anos, cumpre a sexta temporada em Anfield e na atual leva 22 golos e 11 assistências, em 38 jogos já realizados. O contrato é válido até 2025.