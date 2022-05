Garantia em Inglaterra: Pogba já tomou decisão sobre a proposta do City

Médio francês não vai continuar no Manchester United... nem na mesma cidade.

Em final de contrato com o Manchester United, Paul Pogba vai deixar Old Trafford no final da temporada e também não irá permanecer na mesma cidade. Segundo escreve o The Athletic, o médio francês recusou a proposta apresentada pelo City, apesar de se ter sentido tentado pela mesma.

Os planos de Pogba passam, então, por outras paragens e há dois clubes que surgem na linha da frente: a Juventus, onde já jogou, e o PSG, que tenta enriquecer ainda mais um plantel que voltou a falhar na Champions.

Pogba, 29 anos, cumpre a segunda passagem pelo clube inglês e esta época, para esquecer em termos coletivos, leva 27 jogos, com um golo marcado.