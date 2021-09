Garantia em Espanha: Koeman é questão de tempo e já falam em sucessores

Treinador está com vida difícil. Clube catalão defronta o Benfica dia 29.

Está difícil a vida de Ronald Koeman no comando técnico do Barcelona. A imprensa espanhola garante que o relacionamento com o presidente Joan Laporta está longe de ser o melhor e o empate de ontem, segunda-feira, na receção ao Granada (1-1), piorou ainda mais as coisas.

O jornal As, por exemplo, assegura que a saída é uma questão de tempo, embora indique que Koeman irá orientar os próximos jogos, entre eles na Luz, frente ao Benfica, para a Champions. "É uma questão de tempo e de dinheiro", escreve, referindo-se à indemnização a que o técnico terá direito. "Seguir a treinar o Barcelona depois da paragem de outubro é um ataque de otimismo", vinca na versão online.

Roberto Martínez, atual selecionador belga, é apontado como sendo um treinador muito bem cotado junto do presidente do clube catalão. Pirlo, Low são também referidos, assim como Antonio Conte, este último no lote de "sonhos inalcançáveis economicamente".

O Barcelona ocupa atualmente o sétimo lugar do campeonato espanhol, com oito pontos em quatro jogos. Entrou na fase de grupos da Champions com uma derrota em casa por três golos sem resposta, frente ao Bayern. Dia 29 (20h00) joga na Luz.