Garantia do ministro do desporto egípcio: "Intenção de Salah é renovar com o Liverpool"

Apesar do conselho contrário do político

Mohamed Salah termina contrato com o Liverpool no verão de 2023 e, com a falta de avanços no processo de renovação, são vários os rumores que apontam o astro egípcio a outras paragens.

Porém, Ashraf Sobhi, ministro do desporto do Egipto, garantiu esta segunda-feira que, ao contrário do que lhe aconselhou, a vontade de Salah é mesmo permanecer em Anfield.

"Eu aconselhei-o a continuar a sua jornada noutro clube que não o Liverpool. A sua intenção, agora, é renovar com o Liverpool", referiu.

Salah está a protagonizar uma nova época de elevada produtividade no Liverpool, sendo o atual melhor marcador da Premier League a uma boa margem, com 20 golos e dez assistências. Na Liga dos Campeões, o extremo ficou em branco na primeira mão dos quartos de final com o Benfica, mas leva oito golos em nove jogos nesta edição da prova, estando a quatro de distância do melhor marcador até ao momento, Robert Lewandowski (12).