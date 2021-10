Garantem que recusou oferta do Newcastle porque está de olho no lugar de Guardiola

Imprensa inglesa informa que Brendan Rodgers recusou convite do Newcastle.

O Newcastle tem novos proprietários e, com isso, dinheiro fresco para aspirar a outros voos na Premier League. A questão do substituto de Steve Bruce no comando técnico tem sido um dos temas quentes em torno do clube e há novas informações reveladas pela imprensa inglesa.

Segundo adianta o jornal "Daily Mail", Brendan Rodgers, atual treinador do Leicester, rejeitou a investida dos magpies, porque tem ideias claras quanto ao futuro. A publicação refere que o técnico norte-irlandês é um dos nomes pensados pelo Manchester City para render Guardiola, quanto termine o contrato entre as partes em 2023. E será nesse posto que está de olho.

Rodgers, 48 anos, regista ainda passagens por Celtic e Liverpool, entre outros clubes.