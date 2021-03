Garantem que Real Madrid e Barcelona estão em guerra pelo "próximo craque" espanhol

Jovem extremo termina contrato em junho e está livre para assinar por qualquer equipa.

Real Madrid e Barcelona estarão em "guerra" por Fabio Blanco, extremo de apenas 17 anos que termina contrato com o Valência em junho, garante o jornal As.

Segundo o jornal desportivo espanhol, ambos os clubes já terão iniciado conversações com vista à contratação do jogador.

Ainda segundo as mesmas informações, em Valência, Blanco é apelidado de "novo Ferran Torres", devido às características semelhantes com o jogador do Manchester City. Já na Federação espanhola - é presença assídua nas seleções jovens - têm ficado maravilhados nas concentrações. Os treinadores que o tiveram sob as suas ordens, não hesitam em afirmar que, se mantiver a progressão, o extremo será o próximo craque do futebol espanhol.

Assim, tanto merengues como blaugranas pretendem aproveitar a oportunidade de adquirir os serviços de um dos talentos mais promissores de Espanha a custo zero. Em ambos os casos, e ainda de acordo com o "As", a ideia seria incorporar Fabio Blanco diretamente na equipa de reservas e, este verão, fazer mesmo a pré-temporada com a equipa principal.

A Imprensa desportiva internacional aponta ainda a Juventus e outros grandes europeus como interessados no jogador.