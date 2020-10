Afirmaram que Pogba ia abandonar a seleção francesa, jogador já reagiu: "Fake news"

Em causa afirmações do presidente francês, Emmanuel Macron, sobre o islamismo.

Paul Pogba, jogador do Manchester United, recorreu esta segunda-feira às redes sociais para desmentir as notícias que afirmavam que iria deixar a seleção francesa depois das declarações do presidente francês Emmanuel Macron sobre o islamismo.

"Inaceitável. Fake News", escreveu no Instagram.

De acordo com vários órgão de comunicação social do Médio Oriente, o internacional francês iria deixar a seleção após Macron ter afirmado na sexta-feira que o Islão é a fonte do terrorismo internacional. Segundo as mesmas informações, Pogba, que recentemente se converteu ao islamismo, não teria gostado de tais afirmações, considerando-as insultuosas para com a comunidade muçulmana em França.

De recordar que Macron condenou o ataque ao professor Samuel Paty, de 47 anos, que foi esfaqueado e decapitado a caminho de casa, quando regressava da sua escola secundária em Conflans-Sainte-Honorine, a aproximadamente 40 km de Paris.

O presidente francês descreveu o incidente como um "ataque terrorista islâmico", acrescentando que "unidade e firmeza são as únicas respostas para a monstruosidade do terrorismo islâmico".