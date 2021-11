Pogba estará disposto a renovar com o United, mas com uma milionária condição

Contrato do médio francês acaba no final da época.

Paul Pogba está, definitivamente, no centro das atenções e não propriamente pelo que tem feito dentro das quatro linhas. Lesionado e com recuperação prevista apenas para 2022, o médio francês estará, afinal, disponível para renovar contrato com o Manchester United, mas por muitos milhões.

De acordo com o "L'Équipe", Pogba pretende ser o jogador com o salário mais elevado do plantel do Manchester United. Ou seja, quer ganhar mais do que Cristiano Ronaldo, que aufere qualquer coisa como 560 mil euros brutos por semana. Atualmente, o jogador gaulês recebe 338 mil.

Também esta quarta-feira, foi noticiado que o clube inglês está disposto a "encostar" Pogba até final da corrente temporada, altura em que termina a ligação entre as partes.