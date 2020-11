Garantem que o Mundial de Clubes se vai realizar e avançam com as datas

Evento deverá decorrer entre 1 e 11 de fevereiro de 2021.

A próxima edição do Mundial de Clubes vai ser disputada em fevereiro. A notícia surge esta terça-feira no jornal espanhol As e ainda carece de oficialização. Seja como for, será, por outro lado, a confrmação de que a prova se irá mesmo realizar, tendo em conta as dúvidas levantadas pela pandemia.

De acordo com a mesma informação, o Catar mantém-se como sede de um evento que terá lugar de 1 a 11 de fevereiro. Será, ao que tudo indica, a última edição do Mundial de Clubes no atual formato, com o campeão de cada Confederação e um representante do país-sede. A FIFA está trabalhar para substituir os moldes atuais por uma competição com 24 clubes.

O Bayern de Munique, como campeão europeu, tem já lugar marcado. O Al Duhail, como campeão do Catar, também. São as únicas equipas, faltando conhecer o representante africano (já existe uma final egípcia entre Zamalek e Al Ahly), asiático, da Concacaf, Oceania e da Libertadores. Sobre este último, o campeão sul-americano será apenas conhecido na final de 20 de janeiro, o que atrasou o Mundial de Clubes e originou dúvidas sobre a realização do mesmo