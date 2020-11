Garantem que o City dá dez anos a Messi e leva-o ao Japão se for preciso

Clube tenciona fazer uma proposta de contrato duradoura para que quando termine em Inglaterra possa representar os associados do consórcio na Ásia ou na América do Norte.

Apesar do fair-play financeiro, principal dificuldade para o Manchester City contratar Messi, parece que há um plano a longo prazo dos ingleses. O jornal "The Times" avança com a possibilidade de o argentino, que termina contrato com o Barcelona no próximo verão, se comprometer com o City por dez anos, abatendo os valores pagos por época.

O plano seria ter Messi no topo da forma durante algumas temporadas em Inglaterra, tornando-o depois uma espécie de embaixador do City Football Group: poderia seguir para um dos nove satélites do clube, como o Yokohama Marinos (Japão), o Melbourne City (Austrália) ou o New York City (Estados Unidos).

Os rumores em torno de uma ida de Messi para o Manchester City têm sido muitos e até contraditórios. Ainda ontem, segunda-feira, garantiam que o clube não estava interessado.