Garantem que Messi pediu ao Al Hilal para adiar proposta até 2024

De acordo com o portal Goal, o astro argentino reuniu-se esta segunda-feira com elementos do clube saudita, pedindo que guardassem a proposta apresentada, com um salário anual de 500 milhões de euros, para 2024, de forma a permitir um breve regresso ao Barcelona na próxima época.

O portal Goal avança esta segunda-feira que Lionel Messi, numa reunião junto de responsáveis do Al Hilal, pediu que o clube saudita adiasse a proposta apresentada, com um salário anual de 500 milhões de euros, para 2024.

De acordo com a fonte, o pedido, que permitiria a Messi um breve regresso ao Barcelona na próxima época, apanhou de surpresa os dirigentes sauditas, que terão avisado o astro argentino, que celebra 36 anos este mês, de que os valores da proposta do Al Hilal não serão tão atrativos no próximo ano.

Este desenvolvimento surge horas depois de o pai de Messi, em declarações à imprensa espanhola, ter admitido que o desejo do filho passa por voltar a Camp Nou, onde passou a grande maioria da carreira.