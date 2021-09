Garantem que há clubes ingleses com apenas seis jogadores vacinados

De acordo com fontes do "Daily Mail", só 30 a 35 por cento dos jogadores da Premier League aderiram à vacinação.

Numa altura em que a pandemia de covid-19 parece mais controlada a nível mundial, em Inglaterra teme-se agora que a temporada da Premier League se torne um caos.

De acordo com o "Daily Mail", vários emblemas receiam que a infeção se descontrole no principal escalão do futebol inglês, uma vez que, segundo as mesmas informações, há pelo menos dois clubes (de topo) com apenas seis jogadores vacinados, dado que os restantes se recusam a fazê-lo.

Enquanto Wolverhampton, Brentford e Leeds afirmam ter entre 89 e 100 por cento dos plantéis vacinados, muitos outros ainda vivem uma lutam para convencer os jogadores.

