Garantem que Cannavaro rescindiu com o Guangzhou e apontam o motivo

Saída de Cannavaro estará ligada à crise do acionista maioritário do clube, a Evergrande.

O treinador Fabio Cannavaro terá chegado a um acordo com o clube chinês Guangzhou para rescindir o seu contrato. A informação foi publicada esta quinta-feira pelo portal chinês "Sohu". O ex-jogador italiano estava na terceira época ao comando da equipa asiática. A informação ainda não é oficial.

De acordo com a mesma fonte, a rescisão do contrato entre o Guangzhou e Cannavaro foi "acordada entre as duas partes". A publicação também indica que Zheng Zhi, capitão da equipa, também atuará como treinador até ao final da temporada.

A saída de Cannavaro, segundo o "Sohu", estará relacionada com a grave situação financeira do acionista maioritário do clube, a Evergrande. Esta empresa acumula mais de 256.000 milhões de euros de dívida e caiu mais de 80% na bolsa desde o início do ano. A necessidade de cortar despesas teria sido o principal motivo de sua saída.