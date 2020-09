Garantem que agora é de vez: negócio fechado por Memphis Depay

Imprensa holandesa dá mudança do avançado para Barcelona como certa.

Depois de vários avanços e recuos ao longo das últimas semanas, agora parece mesmo ser caso para dizer "negócio fechado".

O jornal Telegraaf adianta que Lyon e Barcelona chegaram a um acordo com vista à transferência de Memphis Depay para Camp Nou, a troco de 25 milhões de euros fixos, mais 5 M€ em variáveis.

"Memphis vai jogar ao lado de Messi", escreve mesmo a referida publicação. Depay, recorde-se, trata-se de um pedido expresso de Ronald Koeman, técnico do Barça, para assumir a posição 9 no sistema de jogo para a nova temporada, uma vez que Luis Suárez aparenta estar de saída do clube "blaugrana".

O internacional holandês de 26 anos deverá ser oficializado no Barcelona nos próximos dias. Formado no PSV Eindhoven, passou pelo Manchester United antes de rumar ao Lyon, onde atuou nas últimas quatro épocas e meia.