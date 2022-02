Garantem em Espanha que Mbappé já se decidiu quanto ao futuro

Internacional francês deve mesmo rumar ao Real Madrid, mesmo depois de uma noite galática com o PSG diante...dos merengues

No meio de uma eliminatória equilibrada de Champions, entre PSG e Real Madrid, a imprensa espanhola escreve nesta quinta-feira que Mbappé já se decidiu quanto ao futuro. Em França já sabem que o craque quer jogar no Santiago Bernabéu.

De acordo com o jornal Marca, Al Khelaifi e a sua equipa já têm conhecimento da intenção de Mbappé, que, mesmo assim, como ficou provado no encontro da primeira mão, onde fez o golo decisivo, quer acabar em beleza a sua aventura no Parque dos Príncipes, pensando apenas, neste momento, em eliminar a futura equipa da Liga dos Campeões.

No último verão, o Real Madrid chegou aos 200 milhões de euros, mas o PSG decidiu recusar a transferência, sonhando ainda, nessa altura, conseguir a renovação com uma das suas principais figuras, já depois de contratar Messi para juntá-lo a Neymar.

Recorde-se que Kylian Mbappé, de 23 anos, foi contratado pelo PSG no verão de 2017, num negócio que custaria aos cofres do clube, 12 meses depois, 145 milhões de euros.