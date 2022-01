Garantem em Espanha: Barcelona tem central encaminhado para o verão

Christensen está em final de contrato com o Chelsea

Andreas Christensen estará mais perto de ser reforço do clube catalão.

Nem só o mercado de inverno faz correr muita tinta em janeiro. Exemplo disso é o Barcelona, que já para o próximo verão e parece ter um processo bem encaminhado para reforçar a defesa nessa janela.

Segundo escreve o jornal "Mundo Deportivo", Andreas Christensen, central dinamarquês do Chelsea, parece bem encaminhado para ser reforço em Camp Nou. O defesa de 25 anos está em final de contrato com o emblema londrino e a referida publicação assegura que foram dados passos importantes juntos dos agentes do jogador.

Formado no Brondby (Dinamarca) e Chelsea, Christensen regista ainda uma passagem pela Alemanha, ao serviço do Borussia Mönchengladbach, por empréstimo.