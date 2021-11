Ganhou quatro Champions pelo Real Madrid e agora até o Milan lhe fecha a porta

Isco tem perdido protagonismo no Santiago Bernabéu, está em final de contrato e, apesar dos 29 anos, parece em declínio.

Vencedor de quatro Ligas dos Campeões, entre outros títulos, ao serviço do Real Madrid, Isco está, aos 29 anos, a viver uma fase difícil da carreira. O médio espanhol tem vindo a perder protagonismo no clube merengue e a situação não mudou com a chegada de Carlo Ancelotti ao comando técnico.

Em final de contrato com o clube da capital espanhola, o jogador pretende dar um novo "empurrão" à carreira, mas de Itália asseguram que não será no Milan. Isco tem sido associado ao adversário do FC Porto na Champions, que procura um jogador com características semelhantes para janeiro, mas o "calciomercato" adianta que considera Isco um futebolista em declínio e com elevadas pretensões económicas. Está, por isso, descartado em San Siro.

Esta temporada, Isco participou em seis jogos do Real Madrid e marcou um golo, num total de 166 minutos.