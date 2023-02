Ganhou em casa do Chelsea e agora tem cargo seguro até final da época

Rubén Sellés era o treinador interino do Southmapton e foi nessa condição que causou sensação em Stamford Bridge.

O Southampton confirmou esta sexta-feira a permanência de Rubén Sellés no comando técnico da equipa pelo menos até ao final da corrente temporada. O espanhol de 39 anos tinha assumido o cargo de forma interina e foi nessa posição que alcançou um inesperado triunfo em casa do Chelsea, por um golo sem resposta, na anterior ronda da Premier League.

Sélles é o terceiro treinador da equipa esta época, depois de Ralph Hasenhuettl , que iniciou a temporada, e Nathan Jones, que também não resistiu aos maus resultados. Sellés tem, apesar da idade, uma vasta experiência como adjunto, com passagens pelo futebol dinamarquês e do Azerbaijão, por exemplo.

O Southampton ocupa o último lugar do campeonato inglês, com 18 pontos em 23 jogos, a três do Bournemouth, a primeira equipa acima da linha de água.