"Ganhas à Noruega e és Deus, perdes contra a Escócia e voltas a ser uma m****"

Unai Simón anteviu a final da Liga das Nações, no domingo, em que a Espanha vai defrontar a Croácia.

Unai Simón, guarda-redes espanhol, concedeu este sábado uma entrevista ao jornal Marca, em jeito de antevisão à final da Liga das Nações, em que a "La Roja" vai defrontar a Croácia no domingo (19h45), após ter vencido a Itália (2-1) nas meias-finais, ao passo que os croatas eliminaram os Países Baixos (4-2 no prolongamento).

Depois da eliminação frente a Marrocos (0-1 no desempate por penáltis) nos oitavos de final do Mundial'2022, a Espanha começou a era pós-Luis Enrique com uma vitória frente à Noruega (3-0) e uma derrota surpreendente com a Escócia (0-2), no arranque da qualificação para o Euro'2024.

Com esses dois jogos em mente, o guarda-redes, de 26 anos, refletiu sobre como o peso de um resultado influencia a forma como cada equipa é encarada publicamente.

"Ganhas 3-0 à Noruega, és Deus. Perdes contra a Escócia e voltas a ser uma m****. Se tivéssemos perdido contra a Itália, toda a gente estaria a opinar. No final, o que tentamos capturar neste momento é a visão de um futuro com [o selecionador] De La Fuente", salientou.

"Nós não vemos o futebol dessa forma, levamo-lo de forma mais genérica, relativamente ao que fizemos nos 90 minutos. As coisas boas, más, o que precisa de ser melhorado... Muitas vezes, ser bom ou uma m**** depende de um resultado. Claro que o exigido é vencer e, para mim, perder um jogo em que estive bem não me consola. Somos obrigados a ganhar, mas ter estas ideias e estas bases para o futuro é muito importante. Isto vai fazer-nos ganhar, crescer e conquistar títulos. É para isso que olhamos", acrescentou Simón.

Quanto à Croácia, o guardião do Athletic Bilbau não deixou de se desfazer em elogios a Luka Modric, veterano médio que, aos 37 anos, ainda brilha com as cores da seleção, que capitaneia.

"Modric é futebol, é essa a sua definição. Ele vai fazer 38 anos e não se cansa de correr nem perde qualidade. Só posso dizer palavras boas. Na sua idade, poderiam pensar que ele iria começar a perder futebol, a chegar tarde à pressão... mas ele não fica cansado. Ele parece que tem 25 anos e joga ao mais alto nível no Real Madrid. É um jogador privilegiado e um prazer, mesmo que não o pareça. Defrontá-lo é algo que deve ser valorizado, mesmo que seja um rival e que isso possa parecer estranho. Oxalá que toda a gente no futebol vivesse o desporto como Luka Modric", concluiu.