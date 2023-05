"Ganhar uma Liga com o Atlético vale como dez no Barcelona, Real Madrid ou Bayern"

Declarações de Diego Godín, antigo jogador do Atlético de Madrid, pelo qual conquistou La Liga em 2013/14

Diego Godín, antigo jogador do Atlético de Madrid, pelo qual conquistou La Liga em 2013/14, considerou, em longa entrevista concedida ao jornal "AS", que alcançar um título com os colchoneros "vale como dez no Barcelona, no Real Madrid ou no Bayern".

"Não é o mesmo ganhar algo no Atlético de Madrid do que em qualquer outra equipa", começou então por dizer o jogador de 37 anos ao diário desportivo espanhol, antes de ser desafiado a explicar o motivo.

"Porquê? Não consigo explicar, sente-se: uma Liga com o Atlético vale como dez no Barcelona, no Real Madrid ou no Bayern. Por causa de como celebraste, quanto custou, de como é difícil para as pessoas do Atlético ganhar um título e pela maneira como essa Liga foi conquistada. Quando ganhas e, ainda por cima, os adeptos se sentem representados pelos jogadores em campo, é ainda mais especial", concluiu o experiente central uruguaio.