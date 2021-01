"Ganhar algo no Tottenham significa dez vezes mais do que no Real Madrid"

Crouch não quer que Harry Kane saia do Tottenham e lembrou vantagens de ficar no clube.

Peter Crouch, antigo avançado inglês, não quer que Harry Kane saia do Tottenham e falou sobre os rumores que apontam para a saída do craque dos spurs, com especial destaque para o Real Madrid.

"Se ganhas algo com o Tottenham vai significar dez vezes mais do que ir para o Real Madrid e ganhar", disse Crouch.

"É um jogador top e merece o melhor, por isso ninguém o pode culpar se ele quiser ir embora, mas acho que se tiver alguma oportunidade de ganhar alguma coisa com os spurs ia significar muito mais do que, por exemplo, ganhar uma liga noutro país. Em troca, no Tottenham, se ganha iam construir-lhe uma estátua, não?", explicou.

Por último, recordou a erupção de Kane na equipa e o quanto melhorou nos últimos anos: "Tem sido magnífico vê-lo a evoluir. Estava no Tottenham quando ele chegou ainda miúdo, mas já marcava nos treinos, tinha algo. Usa os dois pés, é bom no jogo aéreo e adaptou o seu futebol. Também faz passes muito rápidos para Son e continua a marcar golos, como sempre. É um dos melhores avançados da Europa, sem dúvida", finalizou ao Daily Star.

Crouch, hoje com 39 anos, registou passagens por Aston Villa, Southampton, Liverpool, Tottenham e Stoke City, entre outros clubes. Foi 42 vezes internacional por Inglaterra e marcou 22 golos.