Gana, adversário de Portugal, já tem um Williams, mas quer roubar o irmão à Espanha

Iñaki estreou-se pelo Gana na sexta e no sábado foi a vez de Nico pela Espanha

O Gana já conseguiu recrutar Iñaki Williams, avançado do Athletic Bilbau que vai estar provavelmente com os africanos no Mundial do Catar, e espera conseguir daqui a algum tempo juntar o seu irmão na seleção, Nico Williams, que no sábado se estreou pela Espanha.

Para que tal seja possível, Nico tem de cumprir vários requisitos: ter já nacionalidade ganesa, ter menos de 21 anos, não jogar mais de três jogos pela Espanha e depois do último esperar três anos para poder fazer a mudança de seleção, e ainda não ter disputado nenhum mundial ou torneio continental.

Por enquanto, Nico ainda é elegível, mas poderá deixar de sê-lo em breve. No entanto, a federação do Gana não desiste.

"Já esteve com a Espanha e desejo-lhe o melhor, mas voltará a casa. Sei que voltará. O Iñaki também jogou pela Espanha. Vamos a continuar a falar, ele é um dos nossos", indicou Kurt Okraku, presidente da federação ganesa, ao jornal basco Deia.

O Gana está no grupo de Portugal no Mundial do Catar, mas pelo menos para esta prova Nico não vai a tempo de integrar o Gana.