Galtier, treinador do PSG, detido em França

Em causa estão alegados comentários comentários racistas que fez na época 2021/22, quando era treinador do Nice. Foi detido esta manhã.

Cristophe Galtier, treinador do Paris Saint-Germain, foi detido em França na manhã desta sexta-feira. O motivo da detenção prende-se com alegados comentários discriminatórios e racistas que preferiu quando era treinador do Nice, na temporada 2021/22.

Julien Fournier, antigo diretor desportivo do Nice, acusou Galtier de ter utilizado palavras racistas e discriminatórias, em agosto de 2021. "Christophe Galtier veio ao meu gabinete e respondeu que eu tinha de ter em conta a realidade da cidade, e que não podíamos ter tantos negros e muçulmanos no Nice. Ele disse-me que tinha de perceber que a equipa não correspondia à cidade ou ao que as pessoas pediam", escreveu Fournier, num e-mail enviado à INEOS, proprietária do Nice, no final da época passada, antes do técnico rumar ao PSG. Galtier negou, na altura, as acusações de que foi alvo.

O filho do técnico também estará sob custódia policial, de acordo com a agência AFP.

Galtier ainda é, oficialmente, treinador do PSG, mas deverá deixar de o ser muito em breve, sendo o espanhol Luis Enrique o sucessor no cargo.