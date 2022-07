Galtier sobre chegada a Paris: "Zidane é Zidane, mas eu sabia..."

Novo treinador do PSG concedeu entrevista ao L"Équipe e abordou vários temas, incluindo o comportamento de Neymar e o momento de Lionel Messi

Nova vida de Messi: "É uma nova vida aqui para ele, uma nova vida familiar, uma nova vida como jogador. É preciso ter muito respeito por alguém que diz, aos 34 anos, "quero viver outra coisa". Nem toda a gente é capaz de o fazer. É claro que existe um período de adaptação. O resto, todos no planeta sabem do que ele é capaz".

Zidane e a convicção de que ia chegar a Paris: "Quero ser breve sobre este assunto. Zizou é Zizou. Ele tem um historial incrível. Zizou é único. Mas o mais importante foi a minha constante troca de impressões com o meu presidente e Luis Campos. Não tive quaisquer dúvidas. Porque eu sabia... Era claro para o meu presidente que ia ser o treinador do PSG."

Eventual mau comportamento de Neymar: "Mas porquê Ney? É algo que acontece em todos os balneários. É verdade. Aqui isto tem um eco internacional. Haverá regras que serão estabelecidas e que eu irei apresentar ao grupo. Haverá algumas coisas que são negociáveis, algumas coisas que não são negociáveis. Trocarei com os jogadores porque temos de ter em conta as obrigações extra-desportivas dos jogadores, mas teremos de respeitar regras muito concretas. Eles terão de se comprometer. E, quem quer que seja o jogador, se não tiver razões válidas para não as respeitar, afastar-se-á por si mesmo. Acontecerá naturalmente. Também não estamos no exército. Nunca tomarei uma decisão sem ter em conta a opinião de outros. O mais importante é que eu sou seguido pelo meu presidente e pela minha gestão desportiva. Este é um assunto no qual o meu presidente insistiu muito: disciplina de grupo."