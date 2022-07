Galtier pensa em filho de Thuram para reforçar PSG

Khéphren Thuram tem 21 anos e trabalhou com o novo treinador dos parisienses no Nice. Campeão francês já contratou Vitinha para o meio campo, mas novo alvo é um jogador mais defensivo

Habituado a contratar estrelas do futebol mundial, o PSG parece disposto a utilizar uma estratégia diferente para conseguir a sua primeira Liga dos Campeões. Depois de Vitinha, há mais um jovem apontado aos parisienses: Khéphren Thuram, filho mais novo do antigo defesa.

De acordo com o L"Equipe, Christophe Galtier, que trabalhou com o jogador no Nice, acordou com o clube parisiense que o jovem médio de 21 anos é a alternativa perfeita a Renato Sanches, que está, agora, mais longe do Parque dos Príncipes.

Apesar da juventude, Thuram contabiliza já 89 jogos com a equipa principal do Nice. O contrato com o clube é válido até 2025 e o valor de mercado está fixado nos 17 milhões de euros.