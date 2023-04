Galtier não perdoou faixa em Nice: "A minha mãe tem 83 anos e recupera de um cancro"

Treinador do PSG foi recebido de forma hostil numa casa que bem conhece.

Não foi feliz o regresso de Christophe Galtier ao estádio do Nice, clube que orientou na temporada passada. O PSG venceu por dois golos sem resposta, mas o técnico foi recebido de uma forma hostil, com destaque para uma tarja onde surgia uma alusão à mãe. "Para a frente, para trás, a mãe de Galtier", podia ler-se.

O treinador não escondeu o incómodo com a situação. "A minha mãe tem 83 anos, está a recuperar de um cancro. Ponto final. E essas pessoas veem jogos das provas europeias graças ao meu trabalho na temporada passada", afirmou.

Recorde-se que o Nice está nos quartos de final da Conference League, fase na qual vai medir forças com o Basileia, da Suíça. "O que quer que as pessoas pensem, é graças ao nosso trabalho na temporada passada, com o trabalho de Didier (Digard, atual técnico do Nice), que ainda há jogos de provas europeias em Nice", insistiu.

Após o apito final, não passou em claro um momento com Todibo, defesa do Nice que já passou pelo Benfica. "Viste a faixa? E se fosse contigo?", questionou Galtier, que foi ignorado e logo confortado por Luís Campos.