Galtier: "Não me admirava se um jogador me dissesse que tinha medo de jogar"

Com o Campeonato do Mundo à espreita, o técnico do PSG admitiu que poderá existir algum receio de lesões por parte dos jogadores que foram convocados para o torneio.

Christophe Galtier, treinador do PSG, admitiu esta sexta-feira, em conferência de imprensa, que poderá existir algum receio de lesões nos jogadores que foram chamados ao Mundial de 2022, entre os quais Danilo, Vitinha e Nuno Mendes, que integraram a convocatória de Fernando Santos.

"É preciso jogar com o estado de espírito o mais livre possível, mesmo que não seja fácil. O medo está mais ao seu redor, eles são muito competitivos e não sentem medos particulares", começou por dizer.

Apesar da confiança no profissionalismo dos seus jogadores, Galtier admitiu que não ficaria surpreendido caso algum admitisse ter esse receio.

"A lógica dita que um jogador deveria pedir-me para não jogar para se salvaguardar antes do Mundial. A minha porta está sempre aberta, eles podem vir e falar a toda a hora. Não ficaria admirado se um jogador viesse ter comigo e dissesse: 'Tenho medo'. Mas tenho a obrigação de criar uma equipa competitiva", frisou Galtier.

O PSG recebe o Auxerre no domingo às 12h00, num jogo da 15.ª jornada da Ligue 1 e que vai ser o último do campeão francês antes do arranque do Mundial de 2022, a 20 de novembro.