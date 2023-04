Treinador do PSG tem o lugar em risco

Duas derrotas seguidas, com Rennes e Lyon, deixaram Christophe Galtier na corda bamba no comando do PSG.

A equipa da capital francesa ainda tem uma vantagem de seis pontos na Ligue 1, mas a Direção do clube quer ver a capacidade de reação do técnico e os próximos dois jogos, contra Nice e Lens, serão decisivos, segundo o L'Équipe.

Galtier e o PSG já falharam o objetivo de conquistar a Champions, assim como a Taça de França.