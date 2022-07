Galtier na apresentação: "Que treinador não queria Neymar na sua equipa?"

Técnico foi apresentado em Paris como sucessor de Pochettino e abordou um dos assuntos do momento no clube: as dúvidas sobre a continuidade do craque brasileiro

Christophe Galtier, no primeiro contacto com os jornalistas enquanto treinador do PSG, não fugiu a um dos assuntos do momento: a continuidade (ou não) de Neymar na capital francesa. Pelo novo treinador, o brasileiro é mesmo para ficar.

"Neymar? É um jogador de classe mundial, que treinador não queria Neymar na sua equipa? Obviamente, é necessário encontrar um equilíbrio na equipa. Tenho uma ideia clara do que eu quero dele. Espero que fique connosco", explicou, na conferência de imprensa de apresentação.

O novo treinador dos parisienses abordou ainda um pouco sobre a forma como lidará com o balneário do PSG.

"Não quero revolucionar o balneário. Quero observar, ouvir... Sei que tenho o apoio de todos para tomar decisões", referiu.