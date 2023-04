"Galtier já não tem as chaves do camião, perdeu o rumo taticamente"

Jérôme Rothen considera que o treinador do PSG está a ceder à pressão do cargo, duvidando que tenha conseguido impor respeito no balneário parisiense.

Após duas jornadas consecutivas a perder, o PSG regressou no sábado às vitórias na Ligue 1, vencendo por 2-0 em casa do Nice, encontrando-se a liderar o campeonato francês com seis pontos de vantagem (69) sobre o Lens, segundo classificado.

Apesar desse triunfo, Jérôme Rothen, antigo jogador parisiense, considerou esta segunda-feira que Christophe Galtier perdeu a liderança que tinha sobre a equipa com as eliminações nos oitavos de final da Liga dos Campeões, diante do Bayern (0-3 em agregado) e da Taça de França, perante o Marselha (1-2). Duvidou ainda das mudanças táticas que o técnico foi aplicando ao longo da época, especialmente na defesa.

"Ele já não tem as chaves do camião, penso que perdeu um pouco o rumo taticamente. É complicado imaginar que ele possa continuar a aguentar esta pressão na próxima época. O mais importante é o plano de jogo. Foi isso que ele disse no início do ano, quando teve de desenvolver coisas com [Luís] Campos, como jogar com três defesas, o que fez durante uma boa parte do início da época, com muito sucesso, mas depois houve os resultados... As coisas estavam a acontecer e sentíamos que estávamos a descobrir coisas que não tínhamos visto com os treinadores dos últimos anos. Mas, taticamente, acho que ele se perdeu um pouco ao voltar à defesa de três homens. É muito complicado ver que resultado ele queria ter", começou por criticar, em direto para o seu podcast "Rothen s'enflamme".

Ainda com a eliminação na liga milionária na mente, o antigo médio francês, de 45 anos, apontou que Galtier também fracassou em termos de comunicação com o plantel: "Não vi uma mudança radical, não tenho a certeza de que ele tenha ganho o respeito de todos no balneário. É muito fácil analisar as coisas quando se ganha, mas só podíamos ficar calados".

O PSG recebe o Lens no próximo sábado, num jogo da 31.ª jornada da Ligue 1 que poderá vir a ser decisivo para as contas do título francês.