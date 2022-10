Galtier irrita-se em conferência de Imprensa: "Podemos não nos beijar todos os dias..."

Declarações do treinador do PSG em conferência de Imprensa de antevisão ao embate com o Marselha, agendado para as 19h45 de domingo e a contar para a 11.ª jornada da Liga francesa.

Algumas críticas sobre os problemas extradesportivos falados na comunicação social: "É preciso ter maestria, experiência e uma certa idade para gerir tudo isto da melhor forma. Nunca falam de futebol. Estou aqui, sou treinador do PSG, estou orgulhoso e feliz por isso, e finalmente dou-me conta de que jogo após jogo, conferência após conferência, falamos um minuto de futebol numa conferência de 10 minutos. E, o que quer que eu vos diga, vocês não acreditam, porque escrevem o contrário e dizem o contrário. Eu digo que está tudo bem, que estamos unidos e escrevem o contrário. Não estou aqui para comentar humores."

Falou-se que Mbappé quer sair do PSG em janeiro: "Sobre Kylian, houve rumores na tarde do jogo [com o Benfica] e ele teve a melhor das respostas: jogou bem e foi eleito o melhor jogador da partida. Tenho muitos defeitos, mas sou muito honesto, não minto. Respondendo-te à questão sobre o Kylian, não falei sobre o rumor, vi Kylian com muita seriedade na preparação do jogo."

PSG acusado de criar perfis falsos nas redes sociais para descredibilizar jogadores: "Não falarei nada sobre isso. Tenho jogadores que estão focados na preparação do jogo, ao máximo nível. Mas talvez poderíamos voltar a centrar o tema da conferência de Imprensa no futebol. As coisas no balneário estão bem. Podemos não nos beijar todos os dias, mas as coisas estão a correr muito bem, melhor do que noutros lugares."

Situação de Lionel Messi [ausente da receção ao Benfica devido a lesão]: "Messi está apto para o jogo, treinou com normalidade esta manhã, mas veremos como reage às sessões de treino."

Pressão? "Não tenho pressão. Para mim é aborrecido não falar de futebol e do meu trabalho. A minha paixão é o futebol, ganhar jogos e ir tão longe quanto possível nas competições. Não tenho qualquer pressão por causa disso, mas tenho cuidado com o que isso pode fazer ao meu plantel."