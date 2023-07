Galtier ganha 10 milhões de euros com a rescisão no PSG

Já haverá acordo para a rescisão de contrato e Galtier despede-se do PSG com dez milhões de euros no bolso.

O jornal francês L'Équipe avança esta terça-feira que o Paris Saint-Germain já chegou a acordo com Christophe Galtier para a rescisão de contrato do treinador. O técnico e o seu adjunto, Thierry Oleksiak, receberá uma indemnização de entre nove a dez milhões de euros.

Alcançado este acordo, Luis Enrique poderá ser anunciado em breve como novo treinador dos parisienses - o que deverá acontecer na quarta-feira.