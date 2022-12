"Estou convencido que o Renato Sanches vai voltar ao melhor nível"

Após um início lento no PSG, o técnico Christophe Galtier acredita que o médio ex-Lille vai singrar e recuperar a sua melhor versão em 2023

Christophe Galtier, treinador do PSG, considera que Renato Sanches vai explodir na segunda metade da temporada e calar os críticos, após um arranque lento com a equipa da capital francesa, após ser contratado ao Lille no defeso.

"Estou convencido que Renato Sanches vai voltar ao seu melhor nível nesta segunda metade da temporada. Ele estava com uma contusão num músculo. Não estará disponível amanhã [quarta-feira, contra o Estrasburgo]. Ele voltará a treinar no final da semana. Fez uma preparação muito boa, está em forma, muito 'afiado'. Não tenho dúvidas de que Renato pode acrescentar à equipa todas as suas qualidades. Ele mostrou-me durante este período de preparação que já não estava muito longe do seu melhor nível", afirmou Galtier.

Nesta quarta-feira Renato Sanches não irá a jogo com o Estrasburgo, mas poderá fazê-lo em breve.