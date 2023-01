Galtier e o regresso de Messi ao PSG: "Ele ficou um pouco emocionado..."

Declarações de Christophe Galtier, treinador do PSG, em conferência de imprensa de antevisão à visita ao Chateauroux, da terceira divisão, a contar para os 32 avos de final da Taça de França e que está marcada para sexta-feira (20h00).

Mbappé está de férias nos EUA: "Vi o que aconteceu em Nova Iorque, num jogo de basquetebol, e foi algo muito raro [Mbappé foi ovacionado]. Há que valorizar o facto de termos Kylian no clube e em França. Se ele mudou? Não, ele queria voltar a jogar o mais rápido possível. Acho que as pessoas pensam isso porque ele é um rapaz muito inteligente e que causa uma impressão muito rapidamente. A forma como as pessoas o veem é que mudou e isso não deveria aumentar a pressão sobre ele, ainda que ele seja capaz de assumi-la. O Kylian que temos diariamente é o mesmo que tínhamos no início da temporada".

Regresso de Messi: "Léo teve pouco mais de 12 dias para recuperar. Ele não jogará amanhã. Estamos a assegurar que ele esteja pronto para o próximo jogo [da Ligue 1, marcado para 11 de janeiro, frente ao Angers] Ele fez um Mundial extraordinário e com muito esforço físico. Estarei atento ao que ele me disser".

Messi foi recebido em clima de festa no PSG: "Era importante que ele fosse celebrado no centro de treinos. Ele ficou um pouco emocionado com esta celebração. Celebração no Parque dos Príncipes? Não há necessidade de celebrar [ainda mais] Léo. Ele é um campeão mundial e temos muita sorte em tê-lo. Atrevo-me a dizer que ele será celebrado pelos adeptos no Parque dos Príncipes, não há razão para que não o seja".

Neymar falhou o treino desta quinta-feira: "Estava previsto há algum tempo. Como todos os jogadores que jogaram no Mundial, ele foi avaliado pela nossa unidade de desempenho e pelo pessoal médico. Todos sabem que ele teve uma lesão grave no tornozelo. Foi durante este período que ele precisou de tratamento. Temos um Neymar sério e que quer jogar. Ele está tão empenhado como estava na primeira parte da época. Estamos a prestar-lhe atenção fisicamente".