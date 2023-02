Galtier e o póquer e McDonald's de Neymar: "Disse-lhe o que pensava..."

Internacional brasileiro do PSG foi muito criticado após jantar no McDonald's e assistir a torneio de póquer.

Neymar, extremo do PSG, foi alvo de críticas no seio do clube francês após ter sido visto a jantar num restaurante McDonald's na quarta-feira, dia seguinte à derrota caseira frente ao Bayern (0-1), na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, tendo assistido posteriormente a um torneio de póquer.

A informação foi revelada pela rádio francesa RMC Sport, que explicou que depois de o internacional brasileiro ter sido visto na cadeia de "fast food" e no European Poker Tour Paris, os responsáveis do PSG não ficaram satisfeitos, salientando as palavras de Kylian Mbappé após o jogo com o gigante alemão. "É importante que estejamos em boa saúde. Que toda a gente coma bem e durma bem. Isso será a chave para conseguirmos passar a eliminatória", afirmara o extremo francês.

Já esta sexta-feira, em conferência de Imprensa de antevisão ao jogo com o Lille (domingo, 12h00), o treinador do emblema parisiense, Christophe Galtier, foi questionado sobre o tema.

"Falei com o Neymar e disse-lhe o que pensava. Ele tem o direito de jogar póquer e disse-lhe o que pensava da fotografia no ponto de recolha da cadeia de fast-food. Mas isso é entre mim e o Neymar. Não acho que a fotografia tenha qualquer relação com o que o Mbappé disse", afirmou, falando depois sobre a derrota contra o Bayern.

"Pensam que gostei de ver a produção da equipa durante 60 minutos contra o Bayern? Se sim, estão a faltar-me ao respeito. Não fiquei contente com o que vi, mas os meus jogadores não têm culpa. Havia um plano de jogo em função dos jogadores que estavam disponíveis", concluiu o técnico.