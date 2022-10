Galtier e a expulsão de Sergio Ramos: "Tive o mesmo problema com José Fonte"

Declarações de Christophe Galtier, treinador parisiense, após o Reims-PSG (0-0), partida relativa à décima jornada da Ligue 1.

Nulo: "Houve muito nervosismo quando existiam as condições para ver um belo jogo de futebol. Paradoxalmente, achei a equipa muito nervosa. Obviamente, para os adversários é sempre importante receber p Paris Saint-Germain. Houve muita discussão, por vezes um excesso de empenho. Devido à frustração, o jogo degenerou-se".

Expulsão de Sergio Ramos: "O cartão vermelho [aos 41 minutos] é uma penalidade, mas não foi isso que causou a nossa pobre primeira parte. Precisávamos de mais variedade no nosso jogo. Penso que a minha equipa esteve melhor quando ficámos em inferioridade numérica. Jogámos melhor, houve mais movimento, mais fluidez. Tivemos uma oportunidade na primeira parte e duas na segunda. Fizemos mais jogadas mas o fim do jogo foi muito agitado para todos, e podemos arrepender-nos porque temos de ser melhores do que isso".

A expulsão é justa? "Ele recebe um cartão amarelo. Não sei se é ele quem faz a falta, não vi. Já tive esta experiência há alguns anos, num Nîmes-Lille. Há um problema com a linguagem do futebol. Tenho a certeza que Sergio não quis insultar o árbitro. Ele usou uma expressão que ouço centenas de vezes no campo, que também ouvimos no campeonato. Quando estamos zangados dizemos palavras e ouvimos palavras, mas é uma expressão. Tive o mesmo problema com José Fonte no Lille. O árbitro tomou a expressão como um insulto contra ele, mas é uma expressão que é frequentemente dita no campo".

A equipa está destabilizada? "Não, é uma questão de ritmo. O Soler não tem jogado muito, chegou tarde e não tem muita experiência. Ele não teve muitas sessões de treino e foi difícil para ele, apesar de ser um jogador de muito alto nível. Mas foi a sua primeira vez. Faltava-lhe ritmo como já aconteceu a outros. Quando Messi ou Ney não começam a titulares, obviamente que isso muda a forma como a nossa equipa está organizada, pode também levar a uma falta de direcção, a perdermos a bola, o que deixa o adversário com mais confiança".

Mbappé sentiu a falta de Messi e Neymar (entrou na segunda parte)? "Foi o que eu pensei. À medida que o jogo avançava, nos meus planos, vi que a parceria com Neymar teria de existir em algum momento. Neymar não começou o jogo a titular porque tem jogado muito ultimamente. Claro que, quando ele chegou, vimos uma boa relação entre eles. É por isso que a nossa segunda parte foi mais interessante quando estávamos em baixo. Infelizmente, Neymar esteve fora do comum em situações de um para um. Kylian [Mbappé] vacilou sobre um guarda-redes que fez uma defesa decisiva, é a isso que se resume, mesmo que não possamos estar satisfeitos com isso"..