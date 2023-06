Galtier confirma saída de Messi: "Tive o privilégio de treinar o melhor da história..."

Em conferência de imprensa, o treinador do PSG confirmou que o astro argentino vai deixar o Parque dos Príncipes no final da época, a custo zero.

Christophe Galtier, treinador do PSG, confirmou esta quinta-feira que Lionel Messi vai deixar o campeão francês no final da temporada, altura em que o seu contrato com o clube termina.

Em conferência de imprensa, o técnico francês mostrou-se orgulhoso por ter tido a oportunidade de treinar "La Pulga", aproveitando para defendê-lo das críticas que recebeu esta época.

"Tive o privilégio de treinar o melhor jogador da história do futebol. Este vai ser o seu último jogo no Parque dos Príncipes [no sábado] e espero que ele seja recebido da melhor maneira possível. Este ano ele foi um elemento importante da equipa, esteve sempre disponível. Não creio que os comentários e as críticas sejam justificados. Quando se tem uma época com um Mundial pelo meio e acaba-se com estatísticas de 21 golos e 20 assistências... Ele esteve sempre presente na equipa. Foi um grande privilégio estar com ele durante toda a época", referiu.

Recorde-se que a imprensa internacional tem associado o astro argentino, que celebra 36 anos este mês, a uma mudança para a Arábia Saudita, com um regresso ao Barcelona e a Liga norte-americana (MLS) como planos de fundo.

Messi vai fazer o seu último jogo pelo PSG no sábado, às 20h00, em casa frente ao Clermont.